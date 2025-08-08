„Пирин“ (ГД) обедини усилия с местна футболна школа

Една от частните неврокопски школи и „Пирин“ (Гоце Делчев ) се споразумяха за обединение в името на развитието на младите таланти в региона, споделяйки общата си визия в тази област. Това бе официализирано на специална среща в кабинета на общинския кмет на Гоце Делчев Владимир Москов, на която присъства и началникът на отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности и спорт“ Костадин Харисков. На срещата между детско-юношеска школа „Христо Ботев“ с дългогодишен треньор и ръководител Стоян Москов и „Пирин“ (ГД) с директор Любомир Гуцев дадоха началото на обединението.

Л. Гу­цев, Вл. Мос­ков, К. Ха­рис­ков и Ст. Мос­ков на сре­ща­та в кмет­ския ка­би­нет



Според представените намерения на двата клуба се създава цялостна и координирана система за развитие на млади футболни таланти. Основата на новия спортно-организационен модел ще се поставя до 11-годишна възраст, като децата ще продължат да тренират под ръководството на Стоян Москов и неговия екип от доказани специалисти. След навършване на 11 г. малчуганите ще преминават в структурите на „Пирин“ (ГД), където ще надграждат своите умения в професионална среда и ще се подготвят за участие в състезателния футбол. „Това стратегическо обединение е не просто административен акт, а важна стъпка към утвърждаване на приемственост, системност и по-високо качество в подготовката на младите футболисти. Целта е не само постигане на по-добри спортни резултати, но и привличане на повече деца към футбола като средство за здравословен и пълноценен начин на живот. Силата на футбола е в децата. Заедно можем повече – за масовия спорт, за таланта, за нашия град“, коментираха от ръководствата на двете школи. Обединението между ДЮШ „Христо Ботев“ и ФК „Пирин“ е пример за отговорно и далновидно мислене в интерес на младото поколение и развитието на спорта в община Гоце Делчев, допълниха от двата клуба. По подобен път текат и отношенията с най-старата частна детско-юношеска школа ФК „Неврокоп“, чиито възпитаници в немалка част след 14-годишна възраст продължават своето развитие в „Пирин“ (ГД).

СТОЯН МАНОВ





