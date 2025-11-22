„Пирин“ (ГД) опразни лазарета за гостуването на бистришките тигри

„Пирин“ (ГД) гостува на третия в класирането „Витоша“ (Б) в мач от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига днес. С този двубой фактически започва вторият дял от сезона. Футболният тим от Гоце Делчев продължава с изключително тежката си програма в последните няколко кръга, а през август падна от бистришките тигри с 0:5 вкъщи. „За момента нямаме контузени играчи, всички са на разположение и се готвим за мача с „Витоша“ на пълни обороти. Във втори пореден двубой гостуваме след визитата в Самоков, знаем, че „Витоша“ е добре окомплектован отбор между млади и опитни футболисти и играе силно“, коментира старши треньорът на пиринци Радослав Джугданов.

„Ще подходим напълно отговорно и амбицирано, за да се представим подобаващо. Наясно сме, че няма какво да губим и си следваме нашите цели. Очакванията ми са да се получи наистина добър мач и да преобладават футболните достойнства“, допълни наставникът.

Неприятна новина за гоцеделчевския специалист и подопечните му е завръщането в игра на Вилиян Спасов и Любомир Сарафски, които изтърпяха наказанията си заради натрупани жълти картони и ще бъдат на разположение на домакините. Проблем за тях може да се окаже включването на Кристиан Бакалов, който напусна след 34 минути при загубата с 1:2 от „Костинброд“. С контузия е и Кристиан Николов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ