„Пирин“ (ГД) отнесе втора петица в Костинброд

„Пирин“ (ГД) получи 5 гола за втори пореден път, след като падна с 3:5 като гост на „Костинброд“. Двубоят започна кошмарно за гоцеделчевските футболисти, които до 30-та мин. губеха с 0:4. В 4-та мин. Християн Бориславов асистира на Крис Вълчинов, който откри. Домакините не оставиха никакво време на съперника да се съвземе и след две блокирани атаки стигнаха до попадение в 12-та мин., когато нова грешка в неврокопската защита бе наказана от Бориславов. В 20-та мин. Даниел Васев завърши хубава атака и направи 3:0. 10 минути по-късно Радослав Василев порази за четвърти път мрежата на Реджеп Моламустафа. След почивката избраниците на наставника Васил Чергов започнаха по-добре и намалиха с 2 гола за 18 минути. Първо се разписа Павел Головодов след хубав пробив в 53-та мин., а в 62-та мин. Илия Карапетров намали на 2:4. Влезлият като резерва ветеран Борислав Будинов обаче прекърши ентусиазма на пиринци, правейки 5:2 в 75-та мин. Няколко минути по-късно П. Головодов бе точен за 3:5.

„КОСТИНБРОД“: Маджаров, Л. Георгиев, Ас. Георгиев, С. Иванов (75-Тенев) , Пашов, Стойчев, Йотов (71-Будинов), Вълчинов (60-Лазаров), Васев (60-Мбоу), Василев, Бориславов

„ПИРИН“ (ГД): Моламустафа, А. Маркосян, Макриев, Асипов, Грозданов, Карапетров, Странджев, Хр. Маркосян, Виденов, Ковачев, П. Головодов (Резерви: Гръчки-вр., Камберов, Пачеджиев, Шишков, Пингов, Русев, Качаков)

СТОЯН МАНОВ






