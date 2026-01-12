„Пирин“ (ГД) прибира обратно трима от напускащите, ако не намерят нови отбори

„Пирин“ (ГД) започва подготовка без трима от доскорошните си състезатели днес от 15.30 ч. на стадиона в Гоце Делчев. Новината изтече в последните часове, в които продължават интензивни преговори и с няколко нови футболисти. Зимните занимания с неврокопчани няма да стартира Александър Виденов, за когото още преди Нова година се разбра, че ще търси други хоризонти за изява. Такива планове имаше и Даниел Гръчки, но за момента при него нещата са в застой и засега остава в отбора. Не е такова положението с един от най-късно присъединилите се към тима – Стефан Борисов, който ще потърси късмета си в Софийско, както е обявил пред клубната управа. От дебютното за годината занимание ще липсва и Кирил Данев, заявил желание да напусне. Съществува обаче договорка, ако триото не намери продължение на кариерата си в други отбори, всеки от тях да се завърне в „Пирин“ (ГД). Гоцеделчевци опровергаха твърденията, че в тима се завръща Ибрахим Алим. „Всеки футболист има право да търси късмета си и по-добро място за реализация. Ние нямаме нищо против това, както е било във всички години до момента. Както нямаме нищо против качествени състезатели да идват да играят в „Пирин“ (ГД). Нормално е както ние, така и останалите отбори да сме предпазливи относно обявяването на нови имена, след като играем в Трета лига и имаме аматьорски статут, а до последно всеки може да се озове, където пожелае“, коментира старши треньорът на южняците Радослав Джугданов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ