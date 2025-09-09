“Пирин“ (ГД) продължава без спечелена точка след поражение в Сливница

„Пирин“ (ГД) загуби гостуването си на „Сливнишки герой“ с 0:3 и остана единственият отбор без спечелена точка 6 кръга след началото на първенството в Трета лига. Отново гоцеделчевските футболисти играха добре, но не успяха да оползотворят отдалите им се възможности. В тима не играха наказаните Арсен Русев и Арман Маркосян, които получиха червени картони в предния кръг при домакинското поражение с 1:2 от „Славия II“. С началния съдийски сигнал в Сливница „Героя“ опита да наложи своя ритъм на игра. Пропуски направиха Стефан Аличков, който в 12-та мин. стреля опасно близо до вратата, а след него Ваньо Николов, излязъл очи в очи с Реджеп Моламустафа. Гостите овладяха инициативата и до почивката пропуснаха 5 чисти ситуации, а вратарят на противника имаше сериозна вина тимът му да не се окаже в ролята на догонващ. В 25-та мин. Илия Карапетров проби добре по левия фланг и стреля точно, но Мартин Цветанов спаси. В 30-та мин. Цветанов извади удар от 5 метра на Александър Виденов след центриране от корнер на Павел Головодов. Виденов нацели лявата греда в 35-та мин., а в 41-та мин. Христос Маркосян проби по фланга, комбинира с Карапетров и би добре, ала Цветанов пак беше на висота. Малко преди почивката удар с глава на Иван Макриев бе избит от голлинията на противника. След почивката „Сл. герой“ коригира играта си. Адриан Данчев удари греда, а в 61-та мин. Мартин Иванов наказа бившия си отбор – 1:0. 5 минути по-късно капитанът Йордан Тодоров удвои след красива комбинация, правейки Моламустафа безпомощен. В 83-та мин. бе отсъдена дузпа за нарушение на Макриев в наказателното поле. Зад топката застана Христо Радков, който оформи класическата победа. Гостите можеха да върнат един гол, но Маркосян улучи дясната греда зад Цветанов.

„СЛ. ГЕРОЙ“: Цветанов, Данчев, Карагьозов (57-Добчев), Радков, Д. Димитров (79-Миланов), Й. Тодоров, Бонев, Цв. Тодоров, Аличков (84-Жеков), Делков, Николов (57-М. Иванов)

„ПИРИН“ (ГД): Моламустафа, Асипов (73-Шишков), Макриев, Грозданов, Белянов (75-Борисов), Чаушев (65-Кристофър), П. Головодов, Карапетров, Странджев, Виденов, Хр. Маркосян

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ






