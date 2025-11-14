„Пирин“ /ГД/ се похвали с „пълна промяна“ на стадиона

Третодивизионният ФК „Пирин“ /ГД/ се похвали с „пълна промяна“ на градския стадион.

„Предвижда се сериозен ремонт на съоръжението през следващата година, за да се сдобие клубът със съвременна спортна база. Всички документи по проекта за реконструкция са входирани по каналния ред и текат задължителните процедури според законодателството на България. Надяваме се до края на настоящото първенство около средата на 2026 г. да стартираме същинските дейности по обновяването на футболния комплекс. Реновирането ще започне от тревното покритие, с направата на нова дренажна система, след като старата не беше пипана от две десетилетия насам. Освен това зад западната врата ще бъде изградена „ферма“ за трева, от която да се отделят чимове за последващи ремонтни поправки по терена. Около другите части на игралното поле ще има сектори с изкуствена трева, където ще загряват футболистите, а и ще могат да бъдат ползвани за бягане и спорт от желаещите граждани. Другият етап ще бъде съсредоточен към ремонт на трибуните и поставянето на нови седалки, а така също и на административния блок и съблекалните. Работи се усилено и за осигуряването на допълнително финансиране за поддръжка на базата със закупуването на специална машина за аериране на терена“, увери членът на клубната управа Костадин Гуцев.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ