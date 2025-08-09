„Пирин“ (ГД) си върна Д. Головодов и А. Русев за гостуването в Костинброд

Двама футболисти се връщат в отбора на „Пирин“ (Гоце Делчев) за днешното гостуване на завърналия се в Югозападната трета лига „Костинброд“, обявиха от тима преди заминаването му. Единият от тях е Даниел Головодов, който бе тормозен от контузия в последните две седмици на подготовката и дори не бе включен в състава за домакинството на „Витоша“ (Бистрица) миналия уикенд. Освен него наставникът Васил Чергов разполага и с Арсен Русев, който също заради травма не завърши целия подготвителен цикъл и пропусна злополучното домакинство на бистришките тигри, завършило с поражение 0:5. От сметките окончателно отпадна соченият за оръжие номер едно в нападение Акинтомиде Айени. Нигериецът проведе цялата подготовка с неврокопчани, чието нападение водеше. Предната седмица той не бе картотекиран, а вместо него като острие игра Павел Головодов. После беше отзован от „Вихрен“ и преотстъпен на „Локомотив“ (Горна Оряховица), а гоцеделчевци ще трябва да търсят опция в атака. Така се очертава отново П. Головодов да бъде изнесен в предни позиции и да опитва да бележи попадения. Другият вариант е Христос Маркосян. Арменецът с гръцки паспорт игра в халфовата линия срещу „Витоша“ и имаше няколко добри включвания. За него ролята на централен нападател няма да бъде нова, след като в предишния сезон под ръководството на Димитър Крушовски се проявяваше на тази позиция в немалко срещи и отбеляза важни голове. Завръщането на Русев може да смени мястото и на друг млад негов съекипник в лицето на Фикри Асипов, който се подвизаваше в дясната зона на защитата и показа, че може да му се има доверие, но също така и че му е нужна допълнителна рутина. Всичко зависи в голяма степен от готовността на Арсен да започне като титуляр след лечението на травма.

Асен Русев

Васил Чергов Георги Пашов

Фикри Асипов

През седмицата отшумяха две от грижите на старшията. Оказа се, че едно от последните нови попълнения Александър Виденов не е контузен сериозно и ще може да играе днес. Подобни опасения имаше и около опитния Илия Карапетров, който вчера получи разрешение да участва в мача. Любопитен момент в тази среща ще бъде появата на гоцеделчевеца Георги Пашов с екипа на домакините. За екснационала се случва за първи път да играе срещу родния си тим, откъдето тръгна кариерата му във футбола.

