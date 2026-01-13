„Пирин“ (ГД) си върна М. Газиев и Ибр. Шериф, прибра защитник на „Беласица“

24-ма футболисти се включиха на първата зимна тренировка на „Пирин“ (ГД) вчера. Тържествен водосвет на стадиона в Гоце Делчев отслужи отец Николай Малечканов. В отбора се завърна Мартин Газиев, който ще подсили защитата на неврокопчани, след като през есента бе в редиците на съименника от Разлог. Другият стар познайник е Ибрахим Шериф. Той отново облича екипа на родния си клуб след 2 г. в „Банско“ и ще помага в халфовата линия на предпоследния в Югозападната Трета лига. Третото ново попълнение е централният бранител Атанас Димитров, напуснал „Беласица“ миналата есен. С пиринци започна и Мирослав Янчев от „Миньор“ (Пк). Предвидени са 4 контроли, а първата е на 24 януари с „Банско“. Следва спаринг с „Кюстендил“ (31 януари), а 4 дни по-късно е приятелският мач с „Пирин“ (Рз). Планиран е и двубой на 7 февруари срещу северномакедонски отбор, но по него предстоят допълнителни договорки, а името на тима ще бъде конкретизирано в близките дни.

М. Газиев (сн. 1) и Ибр. Шериф (сн. 2) отново на стадиона в Гоце Делчев

Д. Головодов, М. Янчев и Р. Белянов

Домакинът Т. Костов лисва вода пред Р. Джугданов и пиринци

Отец Н. Малечканов благослови тима

Ат. Димитров (вдясно) получи снежно посрещане в новия си тим



„Знаем колко тежка е задачата, пред която сме изправени, но това е част от нашата работа и се надявам да останем и догодина в Трета лига. Очакваме новите попълнения да вдигнат класата на отбора и да помогнат да реализираме целите си. Предстои да свършим много работа. Доволни сме, че има много момчета от школата, които се готвят с нас и ще получат възможност за изява. Осигурени са ни всички условия от ръководството и остава да направим възможно най-качествена подготовка“, коментира старши треньорът на гоцеделчевци Радослав Джугданов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

