„Пирин“ (ГД) скача за задължителна победа в дънното дерби с панагюрци

„Пирин“ (Гоце Делчев) гони задължителна победа у дома в дербито на дъното срещу „Оборище“ (Панагюрище) за да се отдалечи от опасната зона в Югозападната Трета лига. Това е и главната задача, която постави ръководството на тима пред футболистите, които при пълен успех ще се изравнят по точки със своите гости. Неврокопчани вдигат на крака всички свои състезатели, включително и Илия Карапетров, който имаше проблеми с контузия. Той е напълно готов за днешния сблъсък заедно с другия ветеран в атаката Виктор Шишков. Стефан Борисов се завръща в отбора, след като травма не му позволи да играе в последните десетина дни. Николай Чаушев се справи с личните си ангажименти и също е готов да помогне. Сред титулярите мястото на Александър Виденов изглежда гарантирано. Играчът успя да се аклиматизира в новия си тим, въпреки че бе един от най-късно присъединилите се към селекцията на наставника Радослав Джугданов и показва добра форма. Междувременно гоцеделчевци вдигнаха тонуса си с победа над „Изтребител“ (Ново Делчево) с 3:1 като гости за купата на АФЛ в сряда. В двубоя някои от основните футболисти получиха почивка за сметка на онези с по-малко игрови минути. Панагюрци също преодоляха опонент в аматьорския турнир, но далеч по-трудно – „Левски“ (Паталеница) с 1:0 навън. Под въпрос остава включването на Майкъл Рангелов, който получи контузия при успеха в предишния кръг срещу „Костинброд“ у дома с 2:1. За сметка на него нападателят Петко Петков е възстановен от болежките, които имаше в рамките на предишните две седмици.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ