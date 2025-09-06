Топ теми

„Пирин“ (ГД) спасява капото с прекроена защита в Сливница

Дата:
Спорт
Футболният „Пирин“ (ГД) търси първи точки за сезона в Югозападната Трета лига на негостоприемния стадион на „Сливнишки герой“ с множество въпросителни около оформянето на състава. Най-голям остава проблемът пред наставника Радослав Джугданов около оформянето на защитата, която след мача с дубъла на „Славия“ (1:2) загуби двамата си крайни бранители. Арсен Русев и Арман Маркосян получиха червени картони срещу столичани и са наказани. В Сливница от дясната страна на гоцеделчевския вратар най-вероятно изглежда да застане Фикри Асипов, който сбърка за втория гол на белите. Отляво на стража се очаква да стартира Николай Чаушев, но тук има още една опция в лицето на най-новото попълнение Стефан Борисов, който дойде в тима преди две седмици и чака своя официален дебют с екипа на южняците. Добра новина е, че здравословните проблеми на Роберто Белянов вече са решени и той е на линия за срещата. Титулярният вратар Реджеп Моламустафа имаше проблеми с дясната китка, ала изследванията показаха, че може да играе. На върха на атаката ще бъде Христос Маркосян, на пейката остава новото попълнение Даниел Кристофър.

