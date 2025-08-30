„Пирин“ (ГД) с трима нови срещу белия дубъл

Футболистите на „Пирин“ (ГД) търсят първи точки за сезона срещу „Славия II“ утре в Гоце Делчев. Мачът е официален дебют като старши треньор в третия ешелон за Радослав Джугданов. Бившият помощник на Димитър Крушовски пое поста през седмицата, когато неврокопчани се разделиха с Васил Чергов.

Междувременно клубното ръководство успя да изглади административните пречки около картотекирането на Даниел Кристофър и Роберт Белянов. Двамата попадаха в сметките на треньорския щаб за визита на „Кюстендил“ (1:2), ала документите им бяха стопирани в Зоналния съвет на БФС – София часове преди срещата на стадион „Осогово“. Няма проблем в игра да се появи Стефан Борисов, който дойде в Гоце Делчев в началото на тази седмица. Той пристига от „Костинброд“, където проведе цялата лятна подготовка. Таранът Виктор Шишков също бе включен в групата за сблъсъка с белия дубъл, след като заради контузия не е играл повече близо половин месец. Арсен Русев поема юздите от дясната страна на отбраната, което оставя Фикри Асипов на резервната скамейка. След като стартира за първи път от много време насам срещу „Кюстендил“, Николай Чаушев се очаква да стори същото и в този кръг. „Няма какво да коментираме. Изявленията след срещата. Сега трябва да вършим работата си и да сме максимално съсредоточени и подвластни на идеята да изиграем добър мач, в който да извлечем възможно най-доброто за себе си. В групата ни няма лесен двубой“, коментира Р. Джугданов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ






