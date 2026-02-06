„Пирин“ /ГД удари с късни голове съименниците от Разлог на разкаляния терен в Блатска

„Пирин“ (ГД) надви с 2:0 съименниците си от Разлог след късни голове в последния четвърт час на контролата, играна в с. Блатска. Дебютно попадение за мъжкия тим отбеляза Алекс Гърбев. От тима на домакините отсъстваха Арман Маркосян, който има проблеми с болки в прасците, и Арсен Русев по лични причини. За гостите очаквано не се появи Тео Караджов, който продължава да се възстановява след претърпяна операция. Нямаше го и Петър Попадийн, който получи почивка. На линия бяха обаче двама от дошлите на проби футболисти с белгийски паспорти Абдул Мохамед и Оби. На разкаляния и тежък за игра терен двата отбора влязоха в здрава битка с размяна на доминацията до почивката. Първата ситуация за откриване на резултата се откри в 15-та мин. пред Илия Карапетров, който изскочи сам срещу вратаря Иван Димитров, но би в тялото му. В 23-та мин. очи в очи със стража изскочи и Христос Маркосян, който обаче стреля над рамката. На сантиметри от целта прати топката след корнер Атанас Димитров в 30-та мин. Отсреща Даниел Гогов от фал принуди Захари Димитров да показва рефлекс. Скоро след това шут на Маркосян попадна от външната страна на мрежата. В 43-та мин. Александър Найденов се оказа непокрит в малкото наказателно поле на неврокопчани, но направи непростим пропуск.

Алекс Гърбев Ибрахим Шериф



След почивката по-сполучливо се включиха домакинските резерви, за да се стигне до головия удар на Гърбев от границата на пеналта. В 82-та мин. Ибрахим Шериф овладя топката на фланга, финтира двама защитници и узакони победата на своите.

„ПИРИН“ (ГД): З. Димитров, Грозданов, Ат. Димитров, Белянов, Странджев, Палев, Карапетров, П. Головодов, Газиев, Хр. Маркосян, Камбуров (Моламустафа, Д. Головодов, Шериф, Макриев, Шиндов, Пачеджиев, Стоянов, Шишков, Гърбев).

„ПИРИН“ /РЗ/: Ив. Димитров, Родов, Сандев, Гроздин, Иванов, Зайденов, Д. Гогов, Найденов, Абдул, Дънгов, Георгиев (Финдрин, Фарфаров, Попов, Шапкаров, Лефтеров, Оби).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ