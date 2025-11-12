„Пирин“ изрита Хр. Арангелов и М. Христов с клишето „по взаимно съгласие“, ултрасите: Какво правим оттук-нататък?

„Пирин“ изрита треньорския тандем Христо Арангелов-Мариян Христов с клишето „по взаимно съгласие“, т.е. без финансови претенции. Това става ясно от официалното изявление на клуба след близо 24-часовите преговори между засегнатите страни как да формулират раздялата. Горещите кестени от огъня до края на календарната година склони да вади легендата Петър Михтарски, на когото ще помагат досегашните асистенти в щаба Мирослав Митев и украинецът Артьом Филимонов. Визията за съдбата на орлетата е изцяло в полето на евентуалните бъдещи собственици. Неяснотата около това кой ще финансира отбора след абдикирането на Георги Спасов и Милен Стефанов и отказа на общината да поеме издръжката на първия отбор обаче е на път да сбъдне най-мрачния кошмарен сценарий с поредния фалит и заточение в селската група.

„ПФК Пирин се разделя с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов по взаимно съгласие. Ръководството и двамата специалисти постигнаха коректно и професионално споразумение, след обща оценка на представянето и състоянието на отбора към настоящия момент. Решението е взето в дух на взаимно уважение и с мисъл за бъдещето на клуба. ПФК Пирин изказва искрената си благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов за отдадеността, сериозното отношение и усилията, които положиха в един от най-сложните периоди за отбора. Те демонстрираха висок професионализъм, лоялност и коректност до последния си ден в клуба – качества, които ще бъдат запомнени и оценени. До края на есенния дял от първенството Пирин ще бъде воден от легендата на клуба Петър Михтарски. Настоящият треньорски щаб ще продължи работа в същия състав, като в него остават Артьом Филимонов и Мирослав Митев. На този етап не се предвижда привличане на външни специалисти. Клубът пожелава на Христо Арангелов и Мариян Христов здраве и успехи в бъдещите им професионални предизвикателства“, написаха от „Дъбравска“ 1 в страницата на зелено-белите.

След назначението на П. Михтарски феновете заляха социалните мрежи с пожелания за успех, а един от тях посегна към неумолимата статистика за щетите в мандата на настоящите съакционери: „Месец след добри игри и спечелени 4 точки (победа, равен и загуба) от първите 3 отбора в класирането, в който управлението пое дуото Спасов-Стефанов, спечелихме 2 точки в последните 5 мача срещу последните 5 и изпаднахме директно в „Б” група през пролетта на миналата година. Миналия сезон след първо място с една загуба от 20 мача на полусезона след смяната на Иво Тренчев се свлякохме до зоната на баража, позволявайки след неубедителни игри да ни изпреварят „Добруджа” и „Монтана”, като от последните записахме загуба с 0:4, която остави съмнения за игра на точен резултат… През настоящия сезон съмненията за нагласени резултати са няколко, а отборът е на 20 точки от първото място, даващо промоция, след 15 кръга и 14 изиграни мача… Главният въпрос е: Какво правим оттук нататък?“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ