„Пирин“ получава спасителни 300 000 лв. от компания за залози! Дилемата: да погаси изцяло дълга към НАП, или да плати на футболистите

„Пирин“ получава живителна финансова инжекция от компания за залози, откъдето преди ден увериха, че парите вече са преведени по сметките на клуба. По непотвърдена официално информация благоевградчани са измолили от спомоществувателя да издължи в аванс цялата сума по договора между двете страни, възлизаща на 300 000 лева. Дилемата пред босовете на орлетата Георги Спасов и Милен Стефанов сега е дали приоритетно да погасят изцяло дълга към НАП, който клати лиценза за професионалния футбол, или да платят забавените с месеци пари на футболистите, за да повдигнат морала в съблекалнята и да предотвратят масовото прекратяване на контрактите за неполучени заплати. Миналата седмица Лицензионната комисия на БФС постави срок на зелено-белите да разрешат проблема с приходната агенция до идния вторник, което може да стане и със споразумение за разсрочено плащане, в противен случай следва изхвърляне в селската група. В същото време играчите са в стачна готовност и категорични в решението да откажат да тренират, ако схемата „на час по лъжичка“ продължава да властва на „Дъбравска“ 1.

Съдийската комисия на футболната централа даде визитата на пиринци в Пазарджик срещу „Хебър“ на рефера с ранг FIFA F R Иван Иванов. Грандиозната издънка с отпадането за купата от треторазредния „Спартак“ /Пд/ миналия уикенд провокира негодуванието на ултрасите в Благоевград, най-радикалните от които призоваха за оставка на ръководството и треньорите. Евентуална грешна стъпка в Пазарджик може да повлече след себе си още по-драстични последствия.

Юношата на „Пирин 2001“ Геро Писков надува свирката на „Бончук“ в съботния следобед, когато потъналият на дъното „Марек“ посреща лидера „Дунав“ в отчаян опит да изкопчи нещо от драконите и да отлепи ютията от зоната на здрача. В неделната вечер прогресиращият напоследък рефер от областния център на Пиринско е четвърти арбитър в „Надежда“ за мача на столичните железничари с ЦСКА 1948. Роденият в Кулата Костадин Тановчев е първи асистент на Петър Николов на срещата между „Фратрия“ и „Спартак“ /Пл/.

Пет дни след евронаряда в квалификацията за първенството на Стария континент между U21 на Испания и Финландия лайсменът от Сандански Мирослав Максимов се връща в родната футболна джунгла за гостуването на ЦСКА в Добрич, на което главен рефер е самоковецът Мариян Гребенчарски. Дупничанинът Марио Данаилов е помощник на Мартин Марков под Аязмото, където „Берое“ приема „Монтана“.

ТОНИ КИРИЛОВ