 „Пирин“ постави в поза „разкрачено положение“ Ст. Костов, ветеранът готов да окачи бутонките на пирона

Новият наставник М. Занев си хареса още един играч, когото познава от съвместния им престой в академията на „Левски“

„Пирин“ постави в поза „разкрачено положение“ тарана Станислав Костов. Окончателно решение на клуба дали 34-годишният голаджия ще продължи да носи екипа с орлето се очаква до края на седмицата. Ветеранът влезе в положение на родния си отбор след абдикацията на съсобствениците Георги Спасов и Милен Стефанов и склони да прекрати договора си по взаимно съгласие, т.е. без финансов иск, но след смяната на властта на „Дъбравска“ 1 не получи позивна да поднови контракта си, подобно на легендата Петър Михтарски, който по идентична схема също остана извън борда. Последвалите запитвания от други отбори не удовлетвориха Костов и според негови близки е узрял за идеята да окачи бутонките на пирона, ако до няколко дни не бъде потърсен от новия предводител на зелено-белите Манол Занев. Някогашният голмайстор №1 в родния елит с фланелката на „Левски“ изигра през отминалата есен 13 мача за зелено-белите с 3 гола и 4 асистенции. Той е един от емблематичните благоевградски футболисти в последните две декади, с над 180 двубоя и 31 попадения за тима, откъдето тръгна кариерата му, която мина и през ЦСКА, „Ботев“ /Пловдив/, „Берое“, столичното „Локо“, кипърския „Олимпиакос“…

В. Добрев Ст. Костов

Междувременно пиринският наставник си хареса още един играч, кадър на академията на „Левски“, чиито качества познава от съвместния им престой на „Герена“. В радара на Занев попада атакуващият полузащитник Виктор Добрев, който тази зима се раздели с „Монтана“. 180-сантиметровият футболист, роден 2005 г., пристигна на стадион „Огоста“ от дубъла на сините през миналия сезон, в който допринесе за промоцията в Първа лига с участие в 33 мача и шест гола. В началото на настоящото първенство влезе в игра в 6 срещи, но бе сполетян от контузия и след възстановяването си не успя да си върне отново треньорското доверие, за да се стигне до раздялата с монтанчани между двата полусезона.

Още в първия ден от подготовката към обновения състав на орлетата се присъедини друг възпитаник на синята ДЮШ Георги Коричков, който е набор на Добрев, но по дефиниция е профилиран централен бранител или десен бек. Роденият в Сандански универсален защитник беше ключова фигура в похода на „Вихрен“ към професионалния футбол първо в схемата на Николай Николов-Чезето, а впоследствие и на Борислав Кьосев, ала от лятото насам търка резервната скамейка и настоя да потърси късмета си в отбор, в който ще получава повече игрови минути.

ТОНИ КИРИЛОВ