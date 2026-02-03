„Пирин“ представи попълнение от академията на „Барселона“ с мачове в италианската примавера

След смяната на собствеността в „Пирин“ клубът продължи новоналоженото правило да представя в приповдигнат тон по едно попълнение на ден, а понякога и две. Вчера от „Дъбравска“ 1 официализираха свободния трансфер на Мирослав Георгиев, който по дефиниция действа в центъра на отбраната, но може да действа и на десния бек. Почти двуметровият защитник е роден преди две десетилетия в Барселона и започва да тренира в една от академиите на едноименния гранд. През 2021 г. се прибира у нас и облича екипа на „Ботев“. Следващия сезон подписва първия си професионален договор с канарчетата и прави дебют в Първа лига още 17-годишен. Впоследствие изиграва 33 мача във втория ешелон с дубъла на жълто-черните от „Колежа“. Миналото лято преминава в италианския „Фералпи“ и през есента взима участие в 8 двубоя в примаверата до 19 г., преди тази зима отново да хване обратния път към България и да се озове на стадион „Христо Ботев в Благоевград, където се понрави с изявите си и в двете контроли – като титуляр срещу „Беласица“ и влизайки на смяна срещу ЦСКА II.

Ето какво написаха за бранителя в клубната страница: „Мирослав Георгиев е ново попълнение в защитата на ПФК „Пирин“. Георгиев е висок 192 см, бранител, обучен в школа в Барселона, където преминава ключовия етап от ранното си развитие. Там той изгражда игрова култура, ориентация и дисциплина – основа, която ясно личи в начина му на игра.

След завръщането си в България защитава цветовете на втория отбор на „Ботев” /Пловдив/ и прави дебют за мъжкия тим. Силата му е във въздушните единоборства и стабилното позициониране – качества, които дават допълнителна увереност в центъра на защитата.

Мирослав Георгиев пристига в Пирин като свободен агент и подписва договор с клуба, добавяйки дългосрочна опция и потенциал за развитие в дефанзивната линия. Млад, подготвен и с профил, който пасва на визията на орлетата“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ