„Пирин“ реанимира „Лудогорец“ и върна комитите на аутсайдерската позиция

„Пирин“ реанимира днес закъсалия „Лудогорец II“ с поражението 1:2 в „Гнездо на орли“ в Разград и върна „Беласица“ на аутсайдерската позиция във Втора лига, докато дубълът на хегемона отлепи ютията от дъното. Гола за благоевградчани отбеляза капитанът Александър Дюлгеров, който в 24-та мин. стреля с глава и елиминира аванса на противника, осигурен от Емерсон Родригез с добавка в 7-та мин. Трите точки останаха в Делиормана с победното попадение в 67-та мин. на резервата Петър Кирев, който наказа безобразна грешка в защитата. Домакините влязоха в днешния мач след четири поражения в последните пет кръга, което доведе до уволнението на наставника Захари Сираков, заменен временно от Тодор Живондов. Загубата е четвърта през кампанията и трета в последните 5 мача за орлетата, които предния уикенд напериха гребен с класиката срещу „Беласица“ на „Царя“, но това се оказа моментно изригване, преди хората на Христо Арангелов отново да се озоват в познатото русло на посредствеността.

Голът на капитана Ал. Дюлгеров /вторият отдясно/ не стигна за нищо

В последния двубой от кръга „Дунав“ удари с 3:0 „Хебър“ и отново се изкачи на върха, където само за 24 ч. се бяха настанили „Янтра“ и „Фратрия“. Сред титулярите на драконите започнаха благоевградчанинът под рамката Георги Китанов и кочанлията Камен Хаджиев.

„ЛУДОГОРЕЦ“: Христов, Николов, Луканов, Шишков /69-Кърчев/, Янев, М. Стефанов, Пенев /79-Р. Иванов/, Съров /69-Маринов/, Пипа, Родригез /89-Валеков/, Й. Йорданов /46-Кирев/.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Бодуров, Б. Иванов, Боянов, Е. Георгиев /75-Ст. Костов/, Динев /70-Търтов/, Близнаков, Вангелов /88-Кр. Бачев/, Бандев /70-Малинов/, Ивов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





