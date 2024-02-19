„Пирин“ (Рз) взе глътка въздух в Панагюрище

„Пирин“ (Рз) започна похода към спасението си с победа над „Оборище“ с 1:0 в Панагюрище. Гостите уредиха трима футболисти в последния момент – португалците Гайтано Гарсиа и Андерсън Ногейра и гоцеделчевеца Павел Головодов. Петър Попадийн в 8-та мин. пробва рефлекса на Майкъл Матев, а след това бившият таран на „Банско“ Петко Петков бе изведен на чиста позиция, но ударът му бе париран от Иван Димитров. В 28-та мин. Любомир Христов проби и подаде на Христо Якимов, който отбеляза единственото попадение. Милен Лефтеров можеше съвсем да улесни нещата за своите, но в 41-та мин. не успя да осребри отлично подаване на Ногейра. В 62-та мин. Головодов пропусна сам срещу Матев, а в 73-та мин. натресе напречната греда.

„ОБОРИЩЕ“: Матев, Стефанов, Богомилов, Кременлиев, Нетов, Вълчинов, Н. Христов, Б. Христов, П. Петков, Васев, Ив. Христов

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Ногейра (71-Варсанов), Родов, Чепилов (60-Тумбев), Зайденов, Л. Христов, Спасов, Якимов, Лефтеров (60-Шапкаров), Попадийн (82-Балтов), Русинов (46-Головодов).

ГЕОРГИ СТОЯНОВ

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