„Пирин“ /Рз/ – единствената надежда на отборите по поречието на Места да спре кюстендилци

„Пирин“(Рз) остана единствената надежда на отборите по поречието на Места да се опълчи на „Кюстендил“ и да спре победната му серия дотук в кампанията срещу „Пирин“ /ГД/ и „Банско“. Миналия уикенд хората на Христо Джоджов най-сетне дочакаха първия си пълен успех в първенството в домакинството на „Септември II”, но в средата на настоящата седмица също на стадион „Септември“ паднаха със същия резултат от „Рилски спортист“ за купата на България. В турнирния сблъсък с лидера в ЮЗ Трета лига треньорският щаб даде шанс на някои футболисти с по-малко игрови минути да докажат своето място в отбора, докато основни състезатели получиха почивка, за да съхранят сили за приоритетната надпревара. От Тео Караджов и Петър Попадийн се очаква под Хисарлъка да сложат край на налегналата ги голова суша. 38-годишният ветеран Атанас Чипилов им показа как се прави с хеттрика си срещу дубъла на септемврийци, при това влизайки от пейката. Продължаващите проблеми с дясното рамо на вратаря Иван Димитров вероятно отново ще отворят път към титулярния състав на младия Самуил Финдрин. Дали Мартин Газиев ще излезе на терена срещу бившия си отбор ще се решава в деня на мача в Кюстендил, след като се обостри старата му травма. Готов да започне мача е Милен Лефтеров, което не му се е случвало от доста време заради дълго лечение на контузия. На разположение е и Анастасиос Булалас, юношата на орлетата, който пристигна малко преди старта на шампионата, но захапа титулярното място.

