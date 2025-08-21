„Пирин“ /Рз/ затвори лятната си селекция с европейски вицешампион и трио таланти от школата на „Люлин“

Волейболистите на „Пирин“ /Рз/ стартират подготовка на 25 август, а наставникът Благовест Катранджиев се похвали, че вече разполага с желания състав за предстоящата кампания. „Готови сме със селекцията“, не скри задоволството си специалистът, който по традиция свиква подопечните си под знамената в последната седмица на август и ги подкарва поне веднъж на поход до хижа „Яворов“ над голфигрището в Разлог. Последните три попълнения са продукт на школата на „Люлин“. Посрещачът Константин Манолев и централният блокировач Николай Миховски са национали на България до 19 г. и бронзови медалисти от държавното първенство за юноши старша възраст. Триото възпитаници на столичния клуб допълва центърът Александър Стоянов. Към пиринци се присъедини и европейският вицешампион до 20 г. от миналата година Костадин Козелов, който триумфира и с титлата в националната суперлига с родния „Левски“, но така и не успя да се наложи в мъжката формация на сините, които през пролетта го преотстъпиха в „Хебър“.

Влизане в топ 8 и участие в директните елиминации за шампионската титла след редовния сезон е задачата минимум, която клубното ръководство поставя от години пред отбора от планинското градче. В предното първенство разложани отпаднаха от плейофната фаза, след като завършиха на деветата позиция. Сега отново идва ред на битката за наместване в челната осмица. За постигане на целта бяха привлечени тандем опитни бойци в лицето на сина на легендата Борислав Кьосев – Златко, и на плеймейкъра Любомир Агонцев, на когото се разчита да запълни пробойната на невралгичния пост на разпределителя, зейнала след напускането през лятото на Николай Манчев в посока евробоеца „Берое“. Пиринските шефове успяха да задържат обгорелите в безкрайно много мачове Костадин Гаджанов и Дафин Коцаков, водещия реализатор Мариян Наков, както и свежата кръв в лицето на Теодор Каменов, също кадър на „Люлин“, и Вилиан Хаджиев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





