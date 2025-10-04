„Пирин“ (Рз) излиза с двама нападатели срещу ЦСКА III

Анастасиос Булалас се завръща в игра за „Пирин“ (Разлог) за днешното домакинство на ЦСКА III, след като изтърпя наказанието си за натрупани 5 жълти картона. Наставникът Христо Джоджов няма никакви проблеми с вратарския пост, където застава Иван Димитров, който излекува дясната си китка. Милен Лефтеров също е напълно възстановен, а Мартин Славов се надява на титулярна позиция, за която се бори с Булалас.

Пиринци ще разчитат отново на двама нападатели с оглед важността на 3-те точки. Рамо до рамо излизат Петър Попадийн и Тео Караджов, които дадоха индикации, че спират головата суша, която ги мъчи от началото на сезона.

За ЦСКА III e аут Борислав Бенов, пратен в бокса за една среща от Дисциплинарната комисия към Зоналния съвет на БФС-София, след като си изкара пети жълт картон в дербито с „Левски II“ в отложения мач от 6-ия кръг, спечелен от сините с 2:1 в сряда. Поражението утежни положението на армейците, които имат едва 10 точки и са в зоната на застрашените от изпадане.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ