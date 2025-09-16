„Пирин“ /Рз/ измъкна точката от младоците на „Славия“

„Пирин“ /Рз/ измъкна с 2:2 точката от младоците на „Славия“, след като на два пъти изоставаше в резултата. Равенството е трето за хората на Христо Джоджов през кампанията при толкова поражения и едва една победа, а шесте пункта отреждат на тима място над чертата на изпадащите. Головете за белите от Овча купел отбеляза Васил Казълджиев. Играчът на мача откри още в 5-та мин., но още в средата на полувремето Петър Попадийн върна домакините в двубоя. Драмата се разигра в продължението на първата част, когато дубълът на столичани отново дръпна благодарение на точния мерник на Казълджиев. Малко преди двата отбора да се оттеглят на почивка обаче, капитанът Благой Родов елиминира аванса на противника и предотврати пълния резил на пиринци. Реферът от Дъбница Мурад Адем нямаше проблеми с феърплея на терена и превантивно вдигна само три жълти картона – два за разложани и един за славистите.

„ПИРИН“ /РЗ/: Ив. Димитров, Зайденов, Б. Сандев /65-Славов/, Попадийн, Гроздин, Газиев, Караджов /90-Ганджов/, Ю. Тумбев, Чепилов /65-Лефтеров/, Булалас /77-Дънгов/, Родов.

„СЛАВИЯ II”: Койчев, Д. Иванов, Колев, Ценов, Чан /46-Василев/, Генов, П. Шопов /61-Желев/, Миков /87-Узунов/, Казълджиев /79-Станоев/, Попов /46-Драганов/, Л. Костов.

ТОНИ КИРИЛОВ





