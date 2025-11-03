„Пирин“ (Рз) изпусна „Оборище“ в най-слабия си мач за сезона

Футболистите на „Пирин“ (Рз) изиграха най-слабия си мач от началото на сезона в Югозападната Трета лига и завършиха 1:1 у дома с „Оборище“. Двубоят пропусна Тео Караджов, за когото през седмицата предстоят изследвания и окончателно решение на лекарите за лечението на контузията му. Липсваше и Петър Попадийн, изваден от групата за мача в последния момент поради медицинска забрана. Не помогна включването на новото попълнение Ибрахим Нека. Французинът се присъедини към отбора малко преди срещата и бяха изпробвани възможностите му в игрова обстановка, а в следващите дни ще стане ясно дали ще бъде задържан. Двубоят започна повече от добре за домакините, които още в 5-та мин. откриха резултата след пряк свободен удар на Петър Дънгов. 5 минути по-късно пиринци на три пъти не успяваха да изчистят топката от наказателното си поле. В крайна сметка Слави Зарков овладя на аутлинията и подаде към Мартин Вълчинов, който изравни.

След това гостите се окопаха пред собствената си врата и дебнеха на контраатаки. Избраниците на наставника Христо Джоджов упражниха стихиен натиск и нямаха идея как да превземат съперниковата врата. Анастасиос Булалас в 20-та мин. имаше добра възможност за попадение, но ударът му не затрудни Майкъл Матев. В 25-та мин. Мартин Газиев пробва късмета си отдалече, ала топката мина над целта. Пропуски направиха още Дънгов и Люцкан Люцканов. След почивката с гола се разминаха Милен Лефтеров и Благой Родов.

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов, Сандев, Киров, Гроздин, Газиев, Чепилов (60-Лефтеров), Дънгов (75-Шапкаров), Булалас, Славов (70-Нека), Родов

„ОБОРИЩЕ“: Матев, Славчев, Сиромахов, Кременлиев, Русинов, Сандов, Б. Христов, Зарков, Рангелов, Вълчинов, Люцканов (Резерви: Станчев-вр., Вл. Иванов, Нетов, М. Георгиев, Стефанов, Кръстанов, Валериев, Петков)

ГЕОРГИ СТОЯНОВ