„Пирин“ /Рз/ и „Благоевград“ вървят без грешка във волейболното първенство до 20 г.

„Пирин“ /Рз/ и „Благоевград“ вървят без грешка в група Б на волейболното първенство до 20 г. В потока, събрал най-добрите в регион Струма, двата тима записаха по две победи, а между тях в топ 3 се вклини също с пълен актив „Етрополе“. Разложани спечелиха в къщи с 3:0 срещу „Миньор“, след като на старта отвяха толкова убедително и „Ботев“ /Ихт/. Два чисти успеха на 0 постигнаха и етрополци над ихтиманци у дома и на гости на „Марек“, което им отрежда място на върха, но след пиринци заради по-слаби показатели в съотношението спечелени-загубени точки в отделните геймове. Благоевградчани надиграха с 3:0 навън дупничани и с 3:2 на свой терен пернишките чукове и това ги оставя на 1 т. след водачите.

В неделя от 14.00 ч. пък се задава дербито в зала „Септември“ срещу лидера. Точката при поражението в областния център на Пиринско нарежда „Миньор“ на четвъртата позиция пред опашкарите с 2 от 2 поражения.

Междувременно ВК „Благоевград“ публикува изявление, свързано с проблема къде да тренират талантите от ДЮШ. „През последните месеци сме свидетели на нарастващ интерес от страна на децата в Благоевград и областта към нашия клуб и към практикуването на волейбол. Радваме се, че толкова много млади спортисти желаят да се присъединят към тренировките ни и да развиват уменията си при нас. В същото време, поради препълнения график на зала „Скаптопара“ и СК “Пирин” – Интерната сме изправени пред временни ограничения в капацитета на тренировките. В тази връзка молим за Вашето разбиране и търпение, докато работим по решения, които да позволят на всички желаещи деца да тренират. В момента активно търсим варианти за разширяване на нашата тренировъчна база и водим срещи с различни училища за ползване на техните съоръжения. Също така се нуждаем от съдействие от необходимите институции, за да можем да осигурим повече възможности за децата и да не прекъсваме желанието им да практикуват този прекрасен спорт, който ни донесе хиляди поводи за радост това лято“, гласи позицията на клуба.

Благоевградчани направиха летящ старт в първенството Бронзовият медалист в Румъния Д. Дулчев акостира под тепетата

В последния ден на трансферния прозорец вицешампионът от миналия сезон „Локомотив“ /Пд/ картотекира юношата на „Марек“ Димитър Дулчев, за да запълни овакантения щат след скоропостижното напускане в посока Турция на звездата Матей Казийски. 28-годишният диагонал израсна в академията на дупничани под ръководството на Виктор Карагьозов, който сега е помощник-треньор на Найден Найденов в състава на железничарите. През миналия сезон 200-сантиметровият Дулчев се окичи с бронзовите медали в Румъния. Година по-рано вдигна купата и суперкупата на Словения, където бе трети по ефективност в атака в тамошния елит. В кариерата си е играл още в Австрия, Италия и Кипър.

