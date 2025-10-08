„Пирин“ (Рз) качи петима юноши в първия тим за мача с гоцеделчевци

„Пирин“ (Рз) дава шанс на повече млади футболисти и състезатели без достатъчно игрово време от началото на сезона да се изявят в днешния двубой за купата на АФЛ с „Пирин“ (ГД) в Разлог. Треньорският щаб привиква 5-има юноши в първия състав, след като Атанас Чепилов, Джейхан Зайденов и Благой Родов получиха червени картони срещу ЦСКА III миналата събота. Това са 15-годишните Асен Асенов и Иван Фарфаров, 16-годишните Емрах Трънков и Спас Милин, както и Тодор Кокалчев.

„За нас е важно да се обиграват младите, които да трупат мачове в мъжкия футбол. В крайна сметка идеята на Аматьорската футболна лига е и това – да им се дава възможност за изява. От друга страна, няма как да подходим иначе при създалата се ситуация с наказани състезатели. Това е възможност за младите да заслужат и мястото си в първия отбор. Срещите с тимове като „Пирин“ (ГД) винаги носят по-различен привкус и имат своя допълнителен чар“, коментира помощник-треньорът на разложани Атанас Праматаров.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ