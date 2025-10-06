“Пирин“ (Рз) получи 3 червени картона от рефер с петрички корени при поражение от ЦСКА III

„Пирин“ (Рз) загуби от ЦСКА III с 0:2 у дома след 3 червени картона на софийския рефер с петрички корени Александър Вангелов. Благой Родов, Атанас Чепилов и Джейхан Зайденов в рамките на няколко минути бяха изгонени без грубости на терена. Нищо не предвещаваше подобен развой на събитията през първата част, която започна с домакински натиск. Пиринци започнаха без Мартин Газиев, получил на загрявката болки в прасеца на десния крак. Липсваше и Тео Караджов, който малко преди мача вдигна висока температура. Пропуски направиха Петър Попадийн и Благой Родов съответно в 14-та и 17-та мин. Гостите показаха отлична успеваемост и още при първата си опасна ситуация поведоха. В 27-та мин. Лъчезар Димитров се пребори с Борислав Сандев и подаде към Александър Божилов, който откри. В 39-та мин. Попадийн бе намерен непокрит в наказателното поле, но стреля в аут. Чепилов бе задържан в 59-та мин. в пеналта на съперника, но Ал. Вангелов не видя нарушение и отсъди ъглов удар. Последва протест и жълт картон за ветерана на домакините. След изпълнението Чепилов изблъска футболист на гостите и бе декориран с втори жълт картон. Синът на бившия петрички арбитър Емил Вангелов привлече вниманието към себе си и в 65-та мин., когато за безобидно нарушение в центъра извади втори жълт картон и на Зайденов. В 71-та мин. при единоборство Родов се опита да изчисти и неволно намери тялото на съперник. Съдията прецени, че е имало умисъл и изгони състезателя на домакините. С трима повече на терена армейците удвоиха преднината си с попадение на Теодор Апостолов.

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов, Сандев (80-Шапкаров), Попадийн (73-Газиев), Гроздин (55-Лефтеров), Чепилов, Дънгов, Булалас, Ганджов (46-Киров), Славов, Родов

ЦСКА III: Танев, Рангелов, Б. Петров, Д. Петров, Л. Иванов, Апостолов, Пулев, Божилов, А. Николов, Георгиев, Ил. Димитров (Резерви: Марков-вр., Йорданов, Ценов, Толев, Върбанов, Евтов, Настаев, Христов, Урумов)

ГЕОРГИ СТОЯНОВ