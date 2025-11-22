„Пирин“ (Рз) се надъхва за реванш в Ботевград

„Пирин“ (Рз) ще се опита да вземе победа при гостуването си на „Балкан“ във втория мач помежду им. Желанието на старши треньора Христо Джоджов и неговите футболисти е съвсем основателно с оглед на факта, че само преди няколко месеца на стадион „Септември“ днешният домакин си тръгна с 3-те точки, след като игра пестеливо и практически при втората си по-сериозна атака към вратата на Иван Димитров отбеляза единственото попадение в двубоя. Евентуална точка също не е извън сметките на тима, който търси трупане на достатъчен актив, за да диша спокойно през зимата и да се доближи до реализирането на целта си да остане в групата и догодина. Към момента пиринци се намират на 14-то място с 20 т., а „Балкан“ има 3 т. повече и заема 8-ма позиция. Въпреки това отборът от Ботевград не се нарежда сред най-добрите домакини, отчитайки 4 победи, 3 равенства и 2 загуби на собствен терен. Тимът от Разлог също не бележи успех при гостуванията и е взел едва една четвърт от точките си навън. За тази среща треньорският екип няма да разчита на двете си остриета. Контузеният Тео Караджов ще се подложи на операция, а Петър Попадийн замина на гурбет. Очакват се вътрешни рокади, за да бъдат използвани услугите на техните заместници – капитана Благой Родов и Атанас Чепилов. Все още не е ясна ситуацията около Мартин Газиев, който имаше проблеми с травма и в последните две срещи не игра. Проблеми с контузиите на още трима състезатели увеличават въпросителните пред Хр. Джоджов. Става дума за Джейхан Зайденов, Борислав Сандев и Евгени Гроздин. И тримата ще бъдат до последно под въпрос, след като пострадаха при визитата на „Струмска слава“ преди седмица и бяха заменени предсрочно. „Балкан“ също има кадрови проблеми. В последния момент ще се решава за включването на Стивън Славков, наказан е Йордан Дамянов.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ