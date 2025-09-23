„Пирин“ /Рз/ се отпуши срещу симитличани, отвя ги с шестица

„Пирин“ (Рз) най-сетне се отпуши и отвя с 6:0 „Септември“ (Сим). Хората на Христо Джоджов отбелязаха на симитличани толкова голове, колкото бяха вкарали общо във всички срещи дотук в кампанията. Гостите не успяха да застрашат нито веднъж вратата на Иван Димитров. Безспорният играч на мача стана Петър Дънгов, който се отличи с хеттрик и асистенция. Петър Попадийн се разписа на два пъти и сложи край на головата суша, която го мъчи от началото на шампионата. Домакините поведоха още в 5-та мин., когато Дънгов пое топката на десния фланг и след хубав пробив нацели горния ляв ъгъл на съперниковата врата. В 25-та мин. Тео Караджов направи пропуска на мача, след като сам срещу Константин Бусаров улучи дясната греда. В 39-та мин. Дънгов проби по левия фланг и подаде на Попадийн, който копна топката над вратаря и удвои. След още четири Дънгов залъга персоналния си пазач и прати топката в долния десен ъгъл на мрежата. Пак той порази целта в 54-та мин. след центриране от корнер на задна греда. В 64-та мин. отново дойде ред на Попадийн да реализира, изведен зад защитата от Благой Родов. Погрома оформи стражът рожденик Иван Димитров от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Караджов в 71-та мин. След секунди Весков направи голяма глупост и остави септемврийци с 10 души.

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов, Сандев, Попадийн (76-Шапкаров), Гроздин (73-Газиев), Чепилов, Дънгов (64-Лефтеров), Булалас (73-Киров), Славов /73-Ганджов/, Родов.

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Попев, Костов, Великов /46-Ласков/, Косов /55-Илиев/, Михайлов /46-Ячев/, Попов, Весков, Панчаревски, С. Димитров /64-Кючуков/, А. Георгиев /46-Карадачки/.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ






