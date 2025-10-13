„Пирин“ (Рз) с тежко поражение в Ихтиман

Футболният отбор на „Пирин“ (Рз) допусна тежко поражение с 1:5 в гостуването си от „Ботев“ (Ихт), който се изкачи на второто място в Югозападната Трета лига. Борислав Балджийски даде старт на головата фиеста на стадион „Христо Ботев“ в Ихтиман, засичайки топката от малък ъгъл за 1:0. По-късно Димитър Панталеев се разходи сред защитниците и удвои с елегантен удар. През втората част отново той с далечен изстрел направи резултата класически, а Балджийски се разписа за втори път с диагонален шут. Почетното попадение за пиринци реализира Благой Родов, който бе съборен от вратаря Иван Дерменджиев в пеналта и намали на 1:4 от свирената дузпа. Точка на спора сложи резервата Йоан Маринов с чевръста добавка след лоша намеса на вратаря на гостите.

„БОТЕВ“ (ИХТ): Дерменджиев, М. Василев, Колев, Трендафилов, В. Василев, Васев, Христов, Велев, Панталеев, М. Иванов, Балджийски (Резерви: Ив. Петров-вр., Милованович, Й. Маринов, Н. Маринов, Сливов, В. Иванов, М. Георгиев, Тенев).

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов, Сандев, Киров, Попадийн, Газиев, Чепилов, Булалас, Славов, Родов, Дънгов (Резерви: Финдрин-вр., Добрев-вр., Кокалчев, Шапкаров, Ганджов, Милин, Ангелов, Гроздин, Лефтеров).

ИВАН ДИМИТРОВ