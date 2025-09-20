Пирин се върна към победите с класика срещу Беласица в Петрич с 3:0

Пирин (Благоевград) отново усети вкуса на победата, след като надви с категоричното 3:0 Беласица насред стадион „Цар Самуил“ в Петрич в дербито от 9-ия кръг на Втора лига.

Така възпитаниците на Христо Арангелов се реваншираха на своите привърженици за двете последователни загуби от Вихрен и Дунав и се върнаха в челото на таблицата. „Орлетата“ вече заемат 5-о място с актив от 13 точки, докато „Бела“ остава на дъното – 17-а позиция с едва 3 пункта.

Мачът се разви в полза на гостите още преди почивката, когато в 42-ата минута Запро Динев откри резултата. След подновяването на играта Александър Близнаков покачи на 2:0 в 62-ата минута, а крайното 0:3 оформи Мариян Вангелов с попадение в 75-ата.

С категоричния успех Пирин показва, че амбициите за промоция остават живи, докато Беласица ще трябва спешно да търси изход от кризата, ако иска да запази мястото си във Втора лига.





