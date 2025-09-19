Пирин Ултрас обявиха бойкот заради съмнения за уредени мачове, от управителния съвет на Националния фен клуб отричат

С публикация в официалната си фейсбук страница организация Пирин Ултрас обяви, че няма да посещава мачове на ПФК Пирин, докато има съмнения за уредени срещи и нечестна игра.
Публикуваме съобщението на феновете на Пирин Благоевград без редакторска намеса:
Съжаляваме искрено, че това решение идва точно преди дербито с Беласица – мач, който винаги е носил заряд и пирински дух.
Пирин винаги е бил подкрепян от нас– у дома и навън – вече дълги години. Именно затова решението, което взимаме днес, е едно от най-тежките в нашата история.
Ние винаги сме се вслушвали в мнението на привържениците и този път надделя гласът на тези, които не желаят присъствието на нашата организация стадиона.
С тези думи осъждаме всяка нечестна игра и задкулисни действия. Вярваме, че Пирин трябва да бъде символ на борба на терена, а не извън него.
Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито скрито, което да не излезе наяве.
До тогава – БОЙКОТ.
Пирин Ултрас
От своя страна от управителния съвет на „Национален фен клуб Пирин Благоевград“ излязоха със становище-опровержение, с което отричат да има бойкот: