Пирин Ултрас обявиха бойкот заради съмнения за уредени мачове, от управителния съвет на Националния фен клуб отричат

С публикация в официалната си фейсбук страница организация Пирин Ултрас обяви, че няма да посещава мачове на ПФК Пирин, докато има съмнения за уредени срещи и нечестна игра.

Публикуваме съобщението на феновете на Пирин Благоевград без редакторска намеса:

Съжаляваме искрено, че това решение идва точно преди дербито с Беласица – мач, който винаги е носил заряд и пирински дух.

Пирин винаги е бил подкрепян от нас– у дома и навън – вече дълги години. Именно затова решението, което взимаме днес, е едно от най-тежките в нашата история.

Ние винаги сме се вслушвали в мнението на привържениците и този път надделя гласът на тези, които не желаят присъствието на нашата организация стадиона.

С тези думи осъждаме всяка нечестна игра и задкулисни действия. Вярваме, че Пирин трябва да бъде символ на борба на терена, а не извън него.

Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито скрито, което да не излезе наяве.

До тогава – БОЙКОТ.

Пирин Ултрас

От своя страна от управителния съвет на „Национален фен клуб Пирин Благоевград“ излязоха със становище-опровержение, с което отричат да има бойкот:





