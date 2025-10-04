Пирин успя да вземе глътка свеж въздух, записа победа над Черноморец на стадиона в Благоевград

Пирин стигна до минимална победа с 1:0 срещу гостуващия Черноморец (Бургас) в среща от 11-ия кръг на Втора лига, която се игра на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.

Запро Динев вкара единственото попадение за домакините, което падна в 13-ата минута.

Така орлетата се измъкнаха от кризата, която бе обзела тима, след като благоевградчани бяха допуснали три загуби в последните си четири мача.

Черноморец пък влиза в серия от три поредни мача без успех след този двубой.

Пирин е 5-и с актив от 16 точки след този мач, а „акулите“ са 10-и с 11 пункта.