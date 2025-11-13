„Пирин 64“ (ГД) озори вицешампиона „Шумен” с нова схема, но падна в края

Хандбалистите на „Пирин 64“ (ГД) озориха вицешампиона „Шумен“, но загубиха гостуването си от 6-ия кръг на „А“ група с 30:35 (16:17). Наставникът на гоцеделчевци Тодор Русков нападаше със 7 полеви състезатели, а вратарят Александър Заемджиков влизаше само в защита. Тази игрова схема се оказа удачна в дълги периоди. До почивката на таблото бяха фиксирани 6 равенства, като в средата на полувремето пиринци дори водеха с 8:6. Мачът вървеше гол за гол и през втората част, но в края шуменци се възползваха от няколко грешки на съперника.

„Поздравление за момчетата на Гоце Делчев. Играха много сърцато, с настроение, с раздаване. Дотук с добрите думи. За нас – много слаб мач. Играхме насила. Като почнем от вратарите, с изключение на последните десетина минути, когато Хасанов извади две-три топки, минем през защитата и слабо нападение. Ако продължаваме да играем така – без хъс и желание, ще имаме много сериозни проблеми“, коментира старши треньорът на „Шумен“ Никола Карастоянов.

„Представихме се на ниво, след като използвахме схема, в която сме играли епизодично. Вярно е, че допуснахме доста голове, но с времето нещата ще станат по-добре. Показахме срещу един от лидерите, че тази схема може да бъде непозната и объркваща за противниците ни, особено ако я усъвършенстваме. Благодаря на всички момчета за вложените усилия и старание“, заяви Т. Русков.

„ШУМЕН”: Стефанов-1, Жечев-3, Сали-7, Ефтимов-1, Пламенов-3, Пенков-2, Грозев-9 (Хасанов-1, Бешковишки-1, Симеонов-1, Мехмедов, Ал. Димитров-4, Савов-2)

„ПИРИН 64“ (ГД): Заемджиков, Партенов-4, Стоилков-1, Баймаков-1, Дречев-7, Атрев-2, Сотиров-2 (Филипов, Янчев-5, Пелтеков, Рачев-3, Магдалинчев-5)

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ