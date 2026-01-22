Писателят К. Костадинов представи в родния Радомир поредната си книга „Последният войнишки император”

При препълнена зала в НЧ „Напредък“ в Радомир писателят-издател Костадин Костадинов представи последната си книга „Последният войнишки император“. Срещата започна с поздрав от радомирски двугласни песни, изпълнени в дует от Ема и Ния в съпровод на гъдуларя Митко и с вокален педагог Нелина Славкова. Автора и творчеството му представи членът на читалищното настоятелство Доротея Костадинова, а присъстващите го заляха с поздравления и въпроси.

Костадинов бе развълнуван от срещата с приятели и съседи от детските години. В сърдечна и топла атмосфера се преплитаха спомени от миналото и картини и герои от неговите разкази, повести и романи. Костадинов е носител на националните награди „Хеликон“ и „Елиас Канети“ за романа „Ловецът на пеперуди“.

На срещата положителните емоции създадоха усещане за общност и любов към родното, местното. Много от присъстващите си купиха и получиха автограф от последната му книга. Той им подари и по един екземпляр от „Ловецът на пеперуди“. Екземпляри от книгите писателят подари на читалищната библиотека.

Костадин Костадинов е роден на 14 ноември 1960 г. в Радомир. Висшето си образование завършва в СУ „Климент Охридски“ със специалност „Българска филология“. Създава десетки образователни и научнопопулярни творби.

Писателят прави своя дебют с книгата „Резерват за розови пеликани“ през 1991 г. Втората му белетристична книга – сборник с разкази и повести, е озаглавена „Заливът на Ифигения“ и излиза през 2016 г. През май 2022 г. на книжния пазар излиза и романът му „Ловецът на пеперуди“, отличен с националните литературни награди „Хеликон“ и „Елиас Канети“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА