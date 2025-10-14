Писателят Стоян Милев и съмишленици се събраха в Петрич на Първи международен литературен фестивал „Думи, които блестят“

Първи международен литературен фестивал „Думи, които блестят“ събра в Петрич поети и писатели от България, РС Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Унгария, Босна и Херцеговина, Черна гора и Гърция. Участниците бяха около 40, още към 160 души публика, любопитна да чуе техни творби, събра конферентната зала на най-големия хотел в центъра на Петрич.

Идеята за мащабния форум е на македонската писателка и поетеса Милица Паулус, която живее и работи в Германия. Тя заедно с петричкия писател Стоян Милев са директори и основни организатори на събитието, а колегата им от Румъния Трандафир Симпетру натоварили с отговорността да подготви и издаде антология с до 5 поетични творби и до 5 страници проза, отсети от международно жури участници. Любопитно е, че антологията започва с прощална изповед-любовно признание от една от книгите на Стоян Милев.

Цялата тежест по организацията на форума поели Стоян Милев и петричките поетеси Лили Юрукова и Антонина Радева. Символичен домакин на фестивала е местният литературен клуб „Петрич“, чиито членове предстои да изберат председател.

Организаторите Трандафир Симпетру, Стоян Милев, Милица Паулус и водещата Любка Митева откриват първото издание на Международния литературен фестивал Участниците бяха посрещнати с питка Петричката публика се наслади на програмата и литературните четения Лилия Юрукова (в средата с погачата) с част от участниците в програмата Антония Радева с идеолога Милица Паулус

„Наложи се да открием форума с 30-ина минути закъснение заради забавяне на участниците от РС Македония поради засилен трафик на границата“, обясни доайенът сред организаторите Ст. Милев.

Церемонията и програмата впечатлиха всички присъстващи над 200 души. Тон на доброто настроение дадоха Володя Стоянов и „Русалиите“, последваха изпълнения на танцови състава и на млади певци от музикалната школа на Таня Точева. Литературните четения на включени в антологията автори бяха аплодирани горещо от публиката и отличени със сертификат и награди. Осем от участниците във форума получиха статуетки за принос към културата на Балканите, единственият българин сред тях е петричанинът Стоян Милев.

Фестивалът „Думи, които блестят“ бе закрит вечерта с обща вечеря и обещание да се превърне в традиция, а дали Петрич отново ще бъде домакин организаторите ще обмислят допълнително.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА