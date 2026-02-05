Питки с топящ се кашкавал

Дори и да сте на диета, дори и да избягвате тестени изделия трудно е изкушението от аромата, който се носи в кухнята след като излязат от фурната тези питки. Рецептата за тези солени питки с кашкавал става бързо, подходяща е както за закуска, така и към супи.

Необходими продукти:

200-250 грама кашкавал

1 кг брашно

20 гр прясна мая

2 ч.л. сол

500 мл вода леко топличка

1/2 ч.л. захар

Начин на приготвяне:

Маята, заедно със захарта и няколко лъжици се разтварят в малко вода и се оставят около 10-15 минути в топло помещение.

После се добавят останалото брашно и водата и се замесва тесто. Оставя се на топло докато удвои обема си.

От тестото се оформят топки, в които се слагат парченца кашкавал. По желание кашкавал се настъргва и върху питките.

Пекат се в леко намаслена незалепваща тавичка около 30 минути на 180-190 градуса. Питките трябва да станат златисти отгоре.

Поднасят се топли!