Пица с лаваш и прошуто

Необходими продукти:

2-3 броя кръгъл лаваш

1 консерва домати

5-6 слайса прошуто или хамон

1 бр. моцарела

150 гр. сирене грана падано или пармезан

босилеково песто (по желание)

Начин на приготвяне:

Истинската пица е семпла и бърза за приготвяне. Загрейте фурната на максимална температура. Пасирайте доматите от консерва и овкусете с малко сол, зехтин и черен пипер. По желание може да добавите и някоко капки балсамов оцет. Върху хартия за печене сложете кръглия лаваш и разпределете доматения сос. Нарежете на парчета моцарелата и също ги разпределете. Запечете пицата за 3-4 минути. След като я извадите подредете резените прошуто и настъргания пармезан. По желание добавете 1-2 лъжички босилеково песто.