Пица с лаваш и прошуто

Необходими продукти:
2-3 броя кръгъл лаваш
1 консерва домати
5-6 слайса прошуто или хамон
1 бр. моцарела
150 гр. сирене грана падано или пармезан
босилеково песто (по желание)
Начин на приготвяне:
Истинската пица е семпла и бърза за приготвяне. Загрейте фурната на максимална температура. Пасирайте доматите от консерва и овкусете с малко сол, зехтин и черен пипер. По желание може да добавите и някоко капки балсамов оцет. Върху хартия за печене сложете кръглия лаваш и разпределете доматения сос. Нарежете на парчета моцарелата и също ги разпределете. Запечете пицата за 3-4 минути. След като я извадите подредете резените прошуто и настъргания пармезан. По желание добавете 1-2 лъжички босилеково песто.