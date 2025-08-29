Пияна шофьорка задържаха пернишките полицаи

Бързо производство за шофиране на автомобил след употреба на алкохол е започнато от служители на Второ РУ Перник. Около 23,10 ч. снощи на ул. „Бучински път“ в квартал „Изток“ бил проверен лек автомобил „Опел“, управляван от 47-годишна перничанка. При изпробването й с техническо средство за алкохол били отчетени 2, 39 промила в издишания въздух. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска заповед. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

