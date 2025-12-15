Пияни зад волана: Благоевградчанин с 2,89 промила алкохол, мъж в Симитли – с 2,85

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 14.12.2025 г. около 06:25 часа по ул. „Марица“ в гр. Петрич, 43-годишен петричанин е управлявал лек автомобил „Фолксваген Джета“ с наличие на 1,91 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 14.12.20285 г. около 17:00 часа по ул. „Славянска“ в гр. Симитли, 46-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 2,85 промила алкохол в издишания въздух.

На 14.12.2025 г. около 23:30 часа по ул. „Симеон Радев“ в гр. Благоевград, 46-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 2,89 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.