Пиян пешеходец със счупено рамо след ПТП в Перник

Перничанин е пострадал при ПТП в пернишкия квартал „Хумни дол“. Инцидентът е станал в понеделник около 7, 20 ч. на ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ кръстовището с ул. „Капитан Георги Мамарчев“. Товарен автомобил „Форд – Транзит“, управляван от 49-годишен перничанин ударил странично 47-годишен перничанин, който получил фрактура на раменна става, установена в спешния центъра на МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник. Мъжът отказал лечение и хоспитализация. При изпробването му с техническо средство за алкохол били отчетени 2, 88 промила в издишания въздух. Шофьорът е с нулеви показатели за алкохол и наркотици. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






