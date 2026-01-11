Пиян прободе два пъти 20-г. младеж в Перник

Младеж е наранен с нож в петък вечер в Пернишкия квартал „Твърди ливади“. Инцидентът е станал късно вечерта в квартална градинка. Според живеещи в района станало е сбиване между група младежи, видимо пияни. Един е извадил нож и пробол два пъти около 20-годишен .

Подаден е сигнал на телефон 112 и за около 10-тина минути на място са пристигнали полиция и линейка.Официална информация за трагичния инцидент няма. Неофициално запознат със случая твърди, че състоянието на ранения е стабилно. Настанен е в „Пирогов“ на лечение.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА