Пиян шофьор напусна местопроизшествие, полицията в Радомир го задържа

Пиян с 2,12 промила шофьор напуснал местопроизшествие е задържан от служители на РУ – Радомир

Инцидентът е станал в сряда около 19 ч. в радомирското с. Прибой. 36-годшен радомирец, водач на лек автомобил „Тойота“ подал сигнал на тел. 112, че при разминаване с лек автомобил „Рено“ е настъпило леко пътно произшествие, но шофьорът на реното не спрял и продължил движението си посока с. Поцърненци. Полицейски служители реагирали незабавно и спрели френския автомобил. При изпробване на 51-годишният му шофьор с техническо средство бил отчетен положителен резултат за алкохол в издишания въздух – 2, 12 промила. Дал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Образувано е бързо производство и е уведомена прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






