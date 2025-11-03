Пиян шофьор се заби в дърво край с. Лещен

На 02.11.2025 г. около 12:30 часа на пътя между с. Лещен и с. Гърмен, лек автомобил „Форд Фиеста“ с 40-годишен неправоспособен водач от с. Гърмен е излязъл в ляво от пътното платно и се е блъснал в дърво. Водачът на автомобила е пострадал с контузна рана на главата и счупен нос, а 18-годишен пътник в него – с фрактура на лопатката и ключицата на ръката. На 40-годишния мъж е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,31 промила в издишания от него въздух. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.