Пламнаха два джипа на семейство от Благоевград, пожарникарите евакуираха хората от кооперацията

Два леки автомобила избухнаха в пламъци в Благоевград, а при потушаване на пожара се наложи спешна евакуация на живущите в жилищната кооперация. Огненият инцидент станал на ул. „Обзор“ в района на студентските общежития. Сигналът е постъпил около 6 ч. днес и на място са изпратени два екипа на пожарната. Огнеборците започнали да гасят горящите автомобили, като единият – „Порше“, бил в подземен гараж, а другият – БМВ, бил отвън на паркинг. Паралелно с гасенето пожарникарите започнали да извършват евакуация на живущите в кооперацията, тъй като димът проникнал вътре и стълбищните клетки били силно задимени. Хората бързо са изведени навън на студа, а пожарникарите продължили да гасят.

Оказало се, че при пожара е изгорял централният водопровод на сградата. Тръбите, които минавали през гаража, се стопили при пожара на автомобила и от тях започнала да тече вода. Наложило се да бъде спряна водата, за да не се наводни гаражът.

Благодарение на високия професионализъм и самообладание на пожарникарите огънят е потушен и не е допуснато да се пренесе върху другите автомобили в гаража.

Опожарените коли са собственост на Георги Алексов и жена му. Той бил търговец и по ирония на съдбата имал магазин за противопожарна техника и пожарогасители, а покойният му баща бил пожарникар.

Щетите по автомобилите са сериозни. Няма пострадали хора. По случая е започнало разследване от екип на Първо РУ – Благоевград. Извършен е оглед на местопроизшествието и са предприети други процесуални действия. Работи се по всички версии, включително и за умишлен палеж. Според криминалисти палежът е едно от най- трудното за разкриване престъпление, тъй като огънят заличава следите.

