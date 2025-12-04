Планински спасители поеха творческите обединения на художниците в Благоевград

Млади планински спасители от отряд Благоевград – единият с 8 г. пълноправно членство, другият все още стажант, поеха ръководството на творческите организации на художниците в областния център на Пиринско и региона. Георги Ботев и Кристиян Балабански са приятели от ученическите години в НХГ. Те са съответно на 29 г. и 30 г. и са амбицирани заедно да дадат тласък, да активират общуването и изявите на художниците и да върнат славата на благоевградската общост като една от най-силните групи в страната.

Георги Ботев е учител по рисуване в Четвърто училище и е новият председател на сдружение „Македония Арт“. Той смени оттеглилия се досегашен председател Живко Янев и бе избран преди дни от общото събрание на организацията, обединаваща 69 творци от Благоевград и региона. Голяма част от членовете на „Македония Арт“ членуват и в СБХ, чието представителство в Благоевград оглави наскоро Кристиян Балабански, сменяйки досегашният председател Георги Стойчев.

К. Балабански Г. Ботев

„Мандатът ми е 8 години, но общото събрание може по всяко време да ме смени“, отбелязва Кристиян Балабански и маркира първите задачи, които си е поставил начело на организацията: „Основният ми фокус е информацията за участия в изложби и пленери не само в България, но и в чужбина, да достига до колегите, за да могат да участват. СБХ има няколко бази, в които се провеждат пленери, и е важно навреме да се кандидатства за включване в тях. Бих искал да станем по-сплотени и при групови изложби да участваме по-активно. Целта ми е да правим колкото може повече изложби на представителството на СБХ и първата, която в момента организирам, е в средата на януари в столичната галерия на ул. „Шипка“ 6. Другата идея , която обмислям, е за ретроспективна изложба в Благоевград с участието на основателите от по-старото поколение до най- новото попълнение на организацията. Водя разговори с няколко културни института в чужбина да излезем с обща изложба извън страната, за догодина се оказва, че графикът е пълен, но имам индикации следващата да се покажем пред публиката във Виена, Прага, може би и на други места. Амбицията ни с Гогата е да вдъхновим повече млади творци да се включват в общностите“, вдъхновен е Кристиян.

Не по-малка е и енергията, с която се впуска в новото предизвикателство приятелят му Георги Ботев: „Да установим активна комуникация между художниците е първата ни цел. С Кристиян постоянно обсъждаме разни идеи да се подобри общуването между хората на изкуството в града и решихме да поемем инициатива. С останалите членове на ръководството на „Македония Арт“ ще търсим начини за провеждане на повече изяви, да установим добра комуникация с общината и да започне нещо да се случва. В града има великолепни автори, които трябва да се активират да показват творческите си търсения. Първата задача, която съм си поставил, е да направим страница на сдружението в социалните мрежи, за да се популяризираме, от една страна, да привличаме млади творци и да се информираме за общи събития. А с правилна комуникация между двете творчески организации в града се надяваме да постигнем успех и да покажем, че тук има автори, които постоянно работят и има какво да покажат. Ще положим усилия да върнем славата на благоевградската група художници, да започнат отново да се събират, да коментират и да се раждат нови идеи“, каза Георги Ботев.

Между планинското спасяване и новото предизвикателство начело на „Македония Арт“ той намира много общи неща.

„И двете са свързани с организация и комуникация с хора и обединяване около една обща цел“. Покрай Георги и Кристиян се запалил по планинското катерене и спасяване и започнал да присъства в живота на благоевградския отряд, но за пълноправно членство ще му е нужна солидна подготовка, която продължава поне 2 години. Миналото лято двамата минали заедно над 2000 км с мотори и често дискутирали какво могат да направят, за да допринесат за възраждане на творческата енергия на художниците в Благоевград.

„Мисля, че даваме добър старт за обща работа на двете сдружения“, заключи Георги Ботев. Той е син на ръководителя на благоевгадския отряд на планинските спасители Георги Ботев, а като творец е избрал графиката. Избора си на професия мотивира така: „Профилирах в ЮЗУ при Атанас Дафинов, преди това при Павел Димитров в НХГ и сега като учител за мен е голямо удоволствие да вляза в техните „обувки“, аз да съм човекът, който да запали искрата у децата към изкуството. Правим изложби в училище, но се старая да споделям и планинарския си опит и да го предавам на учениците си. Велопоходите ни до река Струма два пъти в годината станаха традиция, придружавам ги с беседи за оказване на първа помощ, за безопасно поведение с велосипед и по различни теми, свързани с природата. Удовлетворението от труда ми е, когато талантливи деца се насочват към профилираните паралелки, за да продължат да се развиват като творци“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА