Платформата „Колко струва“ на КЗП показа: Един и същ бял хляб се продава по-скъпо в Благоевград, отколкото в Дупница, в една и съща верига магазини

Един и същ хляб се продава по-скъпо в Благоевград, отколкото в Дупница, в една и съща верига. Това показа репортерска проверка на „Струма“ след сравняване на цени на хранителни продукти в магазините „Билла“ и „Лидл“ , публикувани в онлайн платформата „Колко струва“, която бе пусната от Комисията за защита на потребителите. Цената на белия хляб от 500 до 1 кг в магазина на „Билла“ в Благоевград вчера, понеделник, се продаваше на 2,59 лв., или 1,32 евро, а в Дупница – за 2,05 лв., или 1,05 евро, т.е. разликата в един и същ продукт с един грамаж е 54 стотинки. В неделя цената на този хляб в магазина на „Билла“ е била 1,75 лв., или 0,89 евро, т.е. с 84 стотинки по-евтино. Докато в Дупница цената в двата дни е еднаква. Една и съща е цената на същия бял хляб в магазините на „Лидл“ в Благоевград и Дупница, който в двата дни – неделя и понеделник, се продава на цена 1,49 лв., или 0,76 евро.

Каква е причината за отклоненията в цената на един и същи продукт за два дни е въпрос, на който отговор едва ли ще получим. Но пък гражданите имат възможност да сравняват цените на 101 продукта от голямата потребителска кошница в платформата на КЗП. Тя бе създадена в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), задължаващ Комисията за защита на потребителите да поддържа публично достъпен интернет портал, на който да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени и всички данни, предоставени от търговците с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Платформата има за цел да предоставя информация на потребителите за цените на продукти от голямата потребителска кошница за избрано населено място. В момента публикуват цените на продукти от двете големи търговски вериги.

„Порталът за сравняване на цените „Колко струва“ има потенциал да бъде полезен инструмент само ако всички задължени от закона търговци се включат в подаването на данни, тъй като към момента с участието само на две вериги не можем да говорим за представителност и информиран избор. Напротив, създава се риск от подвеждане, защото у потребителите може да възникне усещането, че виждат пълната картина, а всъщност сравняват само част от пазара”. Това коментира основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Ако всички търговски вериги започнат да подават данни, това със сигурност ще повиши представителността и може да направи платформата по-полезна. Но е важно да отбележим нещо съществено – цената сама по себе си не е достатъчна, за да направим добър потребителски избор. При някои от включените продукти липсват основни характеристики като количество, състав, производител, които са критични, особено при храни и стоки от първа необходимост, както е в случая. Има риск потребителите да се фокусират само върху най-ниската цена, без да знаят какво реално купуват. Това може да доведе до компромис с качеството, а такава покупка не е изгодна”, счита Габриела Руменова. Според нея дали сайтът за сравняване на цените ще бъде реално полезен на потребителите зависи и от това как се представя информацията – дали е лесна за намиране, разбираема и практична.

„Потребителят трябва да може бързо да се ориентира, а в момента възможностите за сравнение са ограничени – например може да се сравнят едновременно само до 3 продукта, а би било полезно да са повече. Важно е да не се губи време в търсене, защото тогава ползата намалява драстично“, добави още тя. Според нея положителото е, че платформата позволява проследяване на движението на цените на включените продукти от стартирането на портала до момента на прегледа – нещо, което липсва в брошурите и сайтовете на търговските вериги.

„Подаването на информация за цените може да изглежда просто, но в практиката това е допълнително административно натоварване за търговците – особено ако се прави ежедневно, за над 100 вида продукти, което означава хиляди артикули. Ако тези задължения не са съобразени с реалните възможности на бизнеса, има риск да се получи обратен ефект – част от разходите да се прехвърлят върху крайните цени за клиентите на дребно. И така мярката, която цели защита на потребителите, може всъщност да доведе до повишаване на разходите за тях“, предупреди експертът.

Габриела Руменова счита, че платформата може да изиграе положителна роля за насочване вниманието на хората към темата за цените, но не по начина, по който се случва досега. „Необходима е постоянна информационна кампания, която да напомня на потребителите, че сравнението на продуктите не трябва да бъде само по цена. Важно е потребителят да не спира да мисли, че когато взима своето решение за покупка, трябва да има предвид не само цената, а и всички други съществени елементи от сделката“, обобщи тя.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА