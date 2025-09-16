Племенницата на фолкзвездата Софи Маринова роди момченце в пернишката болница

Племенницата на ромската перла Софи Маринова – София, стана майка на момченце, родило се в пернишката болница. София е дъщеря на брата на Софи, омъжена е за перничанина Георги Христов, служител в мобилен оператор в Перник.

Двамата станаха родители миналата сряда, съобщи началникът на родилно отделение в МБАЛ „Рахила Ангелова“ д-р Ивайло Лазов. Малкият юнак е дошъл на бял свят със секцио, тежи 3,200 кг, а родителите са му дали името Христо. Именитата леля е посетила 21-годишната майка веднага след раждането.

В родилното отделение на пернишката болница от началото на годината са поели първа глътка въздух 140 бебета.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





