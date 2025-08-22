Пликче амфетамин прати перничанин в ареста

Топ теми

Перничанин е задържан за притежаване на наркотични вещества. Вчера служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Перник проверили 42-годишен жител на областния град. При последвалия личен обиск в сградата на полицията, в него било намерено и иззето пликче, съдържащо бяло кристално вещество с тегло над 3 грама. При направения полеви тест реагирало на амфетамин. Мъжът е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка и срещу него е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

