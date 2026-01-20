Плувецът Денислав Койков подобри университетски рекорд на 1000 ярда в САЩ

Благоевградският плувец Денислав Койков, който миналата година продължи образованието си в САЩ, подобри университетски рекорд зад Океана. Майсторът на спорта, който бе изграден като състезател от треньорката Екатерина Георгиева в „GD Sport” (Бл), преодоля 1000 ярда (914,4 метра) свободен стил за време 9:34.42 минути в басейна на Walsh University. Това е най-доброто постижение на студент в историята на плувното съоръжение. То бе предостатъчно на българина да триумфира в състезанието, което провокира върховата изява. Д. Койков е многократен държавен шампион и медалист в различните възрастови групи. Преди малко повече от 2 г. той бе назначен за помощник-треньор в първия клуб по водна топка в областния център на Пиринска Македония „GD Sport 2023”, а работата му беше да се грижи за плувната подготовка на подрастващите ватерполисти. Приемането му в американския университет обаче промени ситуацията и Д. Койков взе решение да замине за Страната на неограничените възможности.

Д. Койков бе засипан със суперлативи от домакините на турнира след подобрения рекорд

Благоевградчанинът се е откъснал пред конкурентите си на финалната права

„Ние се чуваме често с Денис, снощи пак говорихме. Този рекорд го прави студентът, преплувал най-бързо 1000 ярда в басейна на въпросния университет. Това не е толкова важно, въпреки че винаги е хубаво да се изявиш в положителна светлина и да получиш признание от домакините. Неговата голяма цел в момента е да влезе в Топ 20 на САЩ в свободния стил на тази дистанция, за да отиде на национално университетско първенство“, коментира клубният председател и главен треньор на „GD Sport” Екатерина Георгиева.

ИВАН ДЕЛЧЕВ