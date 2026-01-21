Плувецът на „Вихрен“ П. Мицин стана спортист на годината в Сандански за 4-ти пореден път

Петър Мицин беше избран за спортист на 2025 година в Сандански. Плувецът на „Вихрен“ и националния отбор на България получи наградата си на бляскава церемония вчера. В традиционната класация община Сандански отличи най-добрите състезатели и техните треньори. Плувният ас, който бе определен за №1 у нас и от БФПС, печели вота в курортния град за четвърти пореден път. Отличието му бе връчено от кмета Атанас Стоянов.

П. Мицин



Мицин спечели гласуването, след като изпраща поредния си успешен сезон. Той стана европейски шампион за мъже до 23 г. на 400 метра свободен стил, спечели и два сребърни медала (200 и 800 м св. стил) от първенството на Стария континент в Шаморин (Словакия). Той се класира на седмо място във финала на 400 м св. стил на световното първенство за мъже и жени в Сингапур през юли.

Втора в класацията „Спортист на годината“ в Сандански е Лидия Златкова от клуба по източни бойни изкуства „Спартак“, а трета е плувкинята Калина Гамишева от „Вихрен“. Отличието треньор на годината за пореден път бе присъдено на Николай Вакареев, председател и наставник на „Вихрен“ и треньор в националния отбор на България. В категорията „Отбор на годината“ първото място завоюва плувният „Вихрен“.

Събитието в Сандански уважиха живите легенди на българския спорт Армен Назарян (класическа борба), Красимир Балъков (футбол) и Невяна Владинова (художествена гимнастика).

ЛИДИЯ МАНЕВА